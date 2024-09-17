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Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor!

İsrail’in Lübnan’a yönelik çağrı cihazlarıyla gerçekleştirdiği saldırıda binden fazla kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan 'Teletrim' markalı cihazların Türkiye'de de çok ucuz fiyatlarla satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor!
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İsrail’in, Lübnan'ın taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu binden fazla Lübnanlı yaralandı. Yaralananlar arasında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu bildirildi.

Saldırı sonrası çağrı cihazının 'Teletrim' marka olduğu ve Motorola firmasına bağlı olduğu ortaya çıktı. Bu cihazın menşei ise ABD olarak biliniyor.

İsrail'in Lübnan'a bu saldırısı sonrası tüm dünya genelinde çağrı cihazı görevi gören telefonlar için kaygı oluştu.

Türkiye'de çok ucuz fiyatlara satıldığı ortaya çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu cihazları kullanılmaması çağrısı yaparken Türkiye'de ise İsrail'in Lübnan saldırısında kullandığı 'Teletrim' adlı çağrı cihazlarının çok ucuz fiyatlara online satış platformlarında satıldığı ortaya çıktı.

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