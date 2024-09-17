Mahfi Eğilmez'den OECD’nin Türkiye önerisine tepki: Bu adımlara yapısal reform değil yapısal deform denir

Hazine eski Müsteşarı, iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) Türkiye ekonomisine dair yapısal reform önerilerine ilişkin sosyal medya hesabı X'te değerlendirmede bulundu.

"Yapısal reform değil, yapısal uyumlandırma"

Eğilmez, OECD'nin “sürekli iş sözleşmelerinin esnekleştirilmesi, sosyal koruma sisteminin kıdem tazminatından daha geniş kapsamlı işsizlik sigortasına kaydırılması ve asgari ücretlerin firmalar için karşılanabilir olmasının sağlanması” şeklindeki önerilerine atıfta bulunarak, bu adımların "yapısal reform" olmadığını belirterek "Yapısal Uyumlandırma adı altında çerçevelenmiş olan ve emeği, sermaye karşısında daha da gerileterek sitemin yarattığı faturayı emekçinin sırtına yükleme çabasıdır." dedi.

Eğilmez'den 'yapısal reform' vurgusu

Eğilmez, "Yapısal reform, hukukun üstünlüğünün sağlanması, demokrasinin ve ekonomik sistemin ahbap çavuş ilişkilerinden kurtarılması, atamalarda liyakatin öne çıkarılması, eğitimde bilimin her aşamada egemen kılınması gibi köklü adımlardır" ifadelerini kullanarak, bozuk yapıyı değiştiren bu tür köklü adımların reform olarak adlandırılması gerektiğini vurguladı.

"Bu adımlara yapısal reform değil yapısal deform denir"

OECD'nin önerdiği türdeki adımların ise ücretleri baskılamak ve emeği daha da zayıflatmakla sonuçlanacağını belirten Eğilmez, "bu adımlara yapısal reform değil yapısal deform denir." ifadelerini kullandı.

"Kabahat, ülkeyi bu dayatmalara maruz bırakan yanlış politikaları uygulayanlarda"

Eğilmez, IMF'nin ve OECD'nin enflasyon ve ekonomik krizlere çözüm olarak dayattığı politikaların benzer olduğunu belirterek, bu politikaların sadece Türkiye'ye değil, benzer durumda olan diğer ülkelere de uygulandığını vurguladı. Eğilmez, "Kabahat, ülkeyi bu dayatmalara maruz bırakan yanlış politikaları uygulayanlarda." dedi.

OECD'nin Türkiye önerileri neler?

- Sürekli iş sözleşmelerinin daha esnek hale getirilmesi

- Kıdem tazminatından daha geniş kapsamlı işsizlik sigortasına geçiş yapılması

- Yasal asgari ücretlerin firmalar için karşılanabilir olmasının sağlanması

OECD 2 riske dikkat çekti

Sıkı para politikası koşullarının sürdürülmesi gerektiğini ifade eden OECD, Türkiye ekonomisinin gidişatına yönelik riskleri ‘erken politika gevşemesi’ ve ‘Merkez’in güvenilirliğinde olasi bir sarsılma’ olarak belirtti.