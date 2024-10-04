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Pegasus, Irak, İran ve Ürdün uçuşlarını iptal kararını uzattı

Pegasus Havayolları, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından aldığı Irak, İran ve Ürdün uçuşlarını iptal etme kararını 9 Ekim'e kadar uzatma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Pegasus, Irak, İran ve Ürdün uçuşlarını iptal kararını uzattı
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İsrail'in bölgedeki saldırılarının ardından "güvenlik" endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Pegasus Havayolları, güvenlik sorunları nedeniyle aldığı Irak, İran ve Ürdün seferlerini iptal etme kararını 9 Ekim'e uzattı. Şirket, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapmayı planladığı seferleri ise daha önce iptal etmişti.

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