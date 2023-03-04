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Pekin Büyükelçiliğine Musa atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.