Pekin Büyükelçiliğine Musa atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı.
Bu suretle boşalan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.