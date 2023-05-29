Pirus Zaferi ne demek? Pirus ne anlama geliyor?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçiminden sonra 'Bu bir Pirus zaferidir' açıklaması yaptı.

Pirus zaferi ne demek? Ne anlama geliyor?

Pirus Zaferi, Milat'tan Önce 280 ve 279 yıllarında yıkıcı kayıplar verilerek kazanılmış bir zaferi anlatır.

Pirus, milattan önce 318/319 - milattan önce 272 yılları arasında antik çağlarda yaşamış Espir kralıdır.

Milattan önce 280-279'da Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus, Roma İmparatorluğu'na saldırır. Saldırının sonuçlarını düşünmeyen Pirus ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder.

Pirus, savaşı kazanır ancak kaybı yıkıcıdır. 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan artakalan üç beş sefilden fazlası kalmamıştır.

Pirus’un bu zaferin ardından “Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme” dediği söylenir. Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir.