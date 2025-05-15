PKK’nın silah bırakacağı bölgeler netleşti: Süreci MİT ve IKBY yönetecek

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından yeni açılım sürecine dair ilk detaylar gün yüzüne çıktı. Cumhuriyet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, silah bırakma süreci Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) iş birliğiyle yürütülecek. Silahların, IKBY kontrolündeki Duhok, Amediye ve Erbil’e bağlı Köysancak bölgelerinde bırakılması planlanıyor.

TSK ve MİT ekipleri tarafından teslim alınarak Türkiye’ye getirilmeleri hedefleniyor

Teslim edilecek silahların dökümünü ve kayıtlarını MİT tutacak. Öte yandan, Türkiye’ye karşı herhangi bir eyleme katılmamış teröristlerin belirlenmesi de yine MİT’in sorumluluğunda olacak. Bu aşamadan sonra, belirlenen kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve MİT ekipleri tarafından teslim alınarak Türkiye’ye getirilmeleri hedefleniyor. Türkiye sınırları içinde özel bir “teslim olma merkezi” oluşturulması ise düşünülmüyor. Bu kararın gerekçesi olarak ise ülkede kalan örgüt mensubu sayısının düşük olması ve bu kişilerin dağınık biçimde bulunmaları gösteriliyor.

Kampların, silahların bırakılmasıyla birlikte devre dışı bırakılması planlanıyor

Örgütün uzun yıllardır barınma, eğitim ve mühimmat depolama amacıyla kullandığı kampların, silahların bırakılmasıyla birlikte devre dışı bırakılması planlanıyor. Bu noktada, teslim olmayı reddeden ve Türkiye’ye dönmeyecek durumda olan örgüt üyelerinin izlenmesi görevini de yine MİT üstlenecek.

TSK birlikleri Irak’ın kuzeyindeki mevcut pozisyonlarında kalmaya devam edecek

Silah bırakma ve teslim süreci tamamlandıktan sonra beş yıllık bir “geçiş dönemi” öngörülüyor. Bu süreçte, TSK birliklerinin Irak’ın kuzeyindeki mevcut pozisyonlarında kalmaya devam edeceği bildiriliyor. Türkiye’ye karşı yeni bir yapılanma tespit edilmediği sürece bu askeri mevcudiyetin korunacağı vurgulanıyor.