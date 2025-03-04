Polis baskın yapmıştı! Murat Ongun'dan Medya AŞ'ye yönelik iddialara yanıt

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Medya AŞ ile ilgili yoğun bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti. Ongun, geçmişte Medya AŞ’nin bütçesinin önemli bir kısmının özel yapımlara aktarıldığını ifade ederek, “2018 yılında bütçesi 92 milyon lira olan Medya AŞ, özel bir şirketin yaptığı diziye 12 milyon 750 bin lira aktarmıştı. Bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Diğer usulsüzlükler için de mahkemeye gittik ancak malum sebeplerle elimiz boş döndük” dedi.

Günümüzde Medya AŞ’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en başarılı iştiraklerinden biri haline geldiğini vurgulayan Ongun, “Medya AŞ yaptığı canlı yayınlarla İBB yönetimine şeffaflık getirmiş, İstanbul’un bütçesinin nereye harcandığını her gün yaptığı haberlerle İstanbullularla açıkça paylaşmış, dünyaya örnek olmuş dayanışma projeleri üreten başarılı bir kamu iştiraki olmuştur” ifadelerini kullandı.

Şirketin özellikle iletişim alanında başarısız olan gruplar tarafından hedef alındığını dile getiren Ongun, “Devasa bir medya gücüyle, on binlerce sosyal medya hesabı ile, kamu gücüyle ve harcanan onca parayla iletişim ve propaganda yapmakta beceriksiz olanlar şimdi farklı metodlarla bizi sindirme peşinde” sözleriyle eleştirilerde bulundu.

Medya AŞ’nin başarısında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ongun, şirketin kamu yararına hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.