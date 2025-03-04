İmamoğlu'ndan ifade öncesi kritik 'Diploma' hamlesi: 5 kişiye suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddialarına yönelik ihbarlar ve YÖK’ün hazırladığı raporlar doğrultusunda “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, bugün Saraçhane’de açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun ifade için çağrılmasını "yargı tacizi" olarak değerlendirdi. Pehlivan, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında yeni belgeler hakkında bilgi vereceklerini belirterek, ortada suç unsuru bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde kendisine atfedilen herhangi bir suç bulunmadığını ve hukuken böyle bir kusurun da ortaya konmadığını ifade etti.

Pehlivan, "Diploma konusu, bazı kişiler için itibar zedeleme amacı taşıyan bir iletişim kampanyasına dönüştü. Ancak saygın yargı kurumlarımızın bu kampanyanın bir parçası gibi algılanacak adımlardan kaçınması gerekmektedir" dedi.

Ayrıca, İmamoğlu'nun eğitim sürecine dair hatırlatmalarda bulunan Pehlivan, Ekrem İmamoğlu'nun 5 Eylül 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığını, burada 1 yıl hazırlık ve ardından İngilizce İşletme bölümünün 1. sınıfını okuduğunu belirtti. Pehlivan, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’nin 1990’da yayınladığı yatay geçiş ilanını görerek, ailesi ve iş hayatının İstanbul’da olmasından dolayı bu fırsattan yararlanmak için başvurduğunu söyledi.

5 isme suç duyurusu

"YÖK raporunu hazırlayan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'ne de bazı belgeler sunduk. Herkese yasal olan İmamoğlu olunca mı yasak oluyor?""

Pehlivan'ın gösterdiği bazı belgeler şu şekilde:

Ne olmuştu?

İlk olarak Eylül 2024’te sosyal medyada gündeme getirilen iddialar, daha sonra Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) hazırladığı raporla yargıya taşınmıştı. YÖK, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollarken, başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.

İBB yönetimi ise İmamoğlu’nun lisans ve yüksek lisans belgelerini paylaşarak iddiaları yanıtlamıştı. Başsavcılığın talebi üzerine YÖK'ün hazırladığı ve kamuoyunda tartışılan rapora ilişkin konuşan avukatlar, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın talebi üzerine hazırlanan YÖK raporu, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem için tüm şartları taşıdığını belirtiyor. Sayın İmamoğlu'nun yatay geçiş başvurusu Ağustos 1990'da. Yani YÖK'ün istismar edilen raporundan 1.5 sene önce. O dönem için tanınırlık ve denklik şartı getirilmiş değildir"