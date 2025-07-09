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CHP, Adana'da Özgür Özel'in katılımıyla "Zeydan Karalar’a Özgürlük" mitingi yapacak

CHP, Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla, yarın Adana'da "Zeydan Karalar'a Özgürlük" mitingi düzenleyecek.

Haber Merkezi
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CHP, Adana'da Özgür Özel'in katılımıyla "Zeydan Karalar’a Özgürlük" mitingi yapacak
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CHP'li belediyelere yönelik cumartesi sabahı gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklandı.

CHP Adana İl Başkanlığı’nın çağrısı ile toplanan binlerce Adanalı, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen “Adana İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine gelirken, kentte 10 Temmuz Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı bir miting daha yapılacağı bildirildi.

Dün akşamki mitingte konuşan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adana’daki Uğur Mumcu Meydanı’nda perşembe günü miting yapacağını duyurdu.

Tanburoğlu, "Perşembe günü, saat 20.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda Zeydan Karalar'a destek için Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla miting yapılacak. Ayakta durmaya, ses çıkarmaya, her kapıyı çalmaya, herkesi mitinge çağırmaya söz veriyor musunuz? Başkanı gururlandırmaya söz veriyor musunuz?" ifadelerini kullandı. 

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