  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sabah gazetesinden, hâkimlik sorgusu başlamadan "Zeydan Karalar tutuklandı" paylaşımına açıklama: Editör hatası
Takip Et

Sabah gazetesinden, hâkimlik sorgusu başlamadan "Zeydan Karalar tutuklandı" paylaşımına açıklama: Editör hatası

Sabah gazetesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında verilen tutuklanmaya sevk ve ev hapsi istemini "Karalar tutuklandı, Tutdere’ye ev hapsi" şeklinde sosyal medyalarından paylaşmalarına dair açıklama yaptı. Açıklamada, editörlerinin hata yaptığı vurgulandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sabah gazetesinden, hâkimlik sorgusu başlamadan "Zeydan Karalar tutuklandı" paylaşımına açıklama: Editör hatası
Takip Et

Sabah gazetesi, dün akşam saatlerinde tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ev hapsi alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında sevk taleplerini "Karalar tutuklandı Tutdere’ye ev hapsi' şeklinde son dakika olarak geçti.

Henüz hakkında karar çıkmayan Karalar ile ilgili yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada tepki çekti.

Sabah gazetesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli takipçilerimiz,

Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki soruşturma süreci takip edilirken, savcılık makamının Karalar ve Tutdere hakkında istediği cezalarla ilgili son dakika haberi, editörümüz tarafından yanlış anlaşılmış, savcılık makamının istediği cezalar mahkemenin aldığı bir karar gibi algılanmış ve ne yazık ki haberin sıcaklığı ile savcılığın istediği cezalar 'Karalar tutuklandı Tutdere’ye ev hapsi' şeklinde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır.

Editörümüzün hatası farkedilir farkedilmez sosyal medya paylaşımı silinmiştir.

Editörün sıcak haberle ilgili hatalı refleksi maalesef bu sonucu ortaya çıkarmıştır.
Ancak konunun sosyal medyada kasıtlı olarak çarpıtıldığını üzülerek gördüğümüzden bu açıklamayı yapma gerekliliği duyulmuştur.

Saygılarımızla."

CHP, Adana'da Özgür Özel'in katılımıyla "Zeydan Karalar’a Özgürlük" mitingi yapacakCHP, Adana'da Özgür Özel'in katılımıyla "Zeydan Karalar’a Özgürlük" mitingi yapacakGündem
Özel'den Karalar'ın tutuklanmasına tepki: Zulümleri artsın ki sonları tez gelsinÖzel'den Karalar'ın tutuklanmasına tepki: Zulümleri artsın ki sonları tez gelsinGündem
Serbest bırakılan Abdurrahman Tutdere’den ilk açıklamaSerbest bırakılan Abdurrahman Tutdere’den ilk açıklamaGündem
Gündem
Sosyal medya fenomeni 'Basel' lakaplı Bekir Aslan yine tutuklandı!
Sosyal medya fenomeni 'Basel' yine tutuklandı!
Bahçeli'nin "İmamoğlu davası canlı yayınlansın" mesajına Erdoğan'dan destek: Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olsun
Bahçeli'nin "İmamoğlu davası canlı yayınlansın" mesajına Erdoğan'dan destek
Adalet Bakanı Tunç’tan Grok soruşturmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç’tan Grok soruşturmasına ilişkin açıklama
Gazeteci Nevşin Mengü, Hulusi Akar'a manevi tazminat ödeyecek
Gazeteci Nevşin Mengü, Hulusi Akar'a manevi tazminat ödeyecek
Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına tepki göstermişti! Fındıklı Belediye Başkanı’na soruşturma açıldı
Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına tepki göstermişti! Fındıklı Belediye Başkanı’na soruşturma açıldı
Ameliyat sonrası cezaevine sevk edilen Mehmet Murat Çalık, rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı
Ameliyat sonrası cezaevine sevk edilen Mehmet Murat Çalık, yeniden hastaneye kaldırıldı