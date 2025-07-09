Sabah gazetesinden, hâkimlik sorgusu başlamadan "Zeydan Karalar tutuklandı" paylaşımına açıklama: Editör hatası

Sabah gazetesi, dün akşam saatlerinde tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ev hapsi alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında sevk taleplerini "Karalar tutuklandı Tutdere’ye ev hapsi' şeklinde son dakika olarak geçti.

Henüz hakkında karar çıkmayan Karalar ile ilgili yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada tepki çekti.

Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Tutdere, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.https://t.co/0rSFuowI0z pic.twitter.com/5yZ3ahI9pA — Sabah (@sabah) July 8, 2025

Sabah gazetesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli takipçilerimiz,

Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki soruşturma süreci takip edilirken, savcılık makamının Karalar ve Tutdere hakkında istediği cezalarla ilgili son dakika haberi, editörümüz tarafından yanlış anlaşılmış, savcılık makamının istediği cezalar mahkemenin aldığı bir karar gibi algılanmış ve ne yazık ki haberin sıcaklığı ile savcılığın istediği cezalar 'Karalar tutuklandı Tutdere’ye ev hapsi' şeklinde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır.

Editörümüzün hatası farkedilir farkedilmez sosyal medya paylaşımı silinmiştir.

Editörün sıcak haberle ilgili hatalı refleksi maalesef bu sonucu ortaya çıkarmıştır.

Ancak konunun sosyal medyada kasıtlı olarak çarpıtıldığını üzülerek gördüğümüzden bu açıklamayı yapma gerekliliği duyulmuştur.

Saygılarımızla."