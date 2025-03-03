Son dakika: İBB'ye ait Medya AŞ.'ye polis baskını

İBB’ye ait İstanbul Medya AŞ şirketinde savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından arama yapılıyor.

İhale dosyalarına el konuldu

Polis önce Medya Aş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in yanına giderek bilgi aldı ardından da satın alma ve ihale dosyalarına el koydu.

⁠Şirketten ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi. Polisler, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu.

İBB’nin iştirak şirketi İstanbul Medya AŞ’nin yönetim kurulu başkanlığını Murat Ongun yürütüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri konuya ilişkin, "yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında İBB çalışanı olan bir kişinin kullanımında olan işyerindeki bir bilgisayara suç delillerinin elde edilebilmesi amacı ile verilen arama kararı uyarınca el koyulduğu" açıklamasını yaptı. Yetkililer, soruşturmanın gizliliği gereği bu aşamada başka bilgi paylaşamayacaklarını kaydettiler.