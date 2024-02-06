Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde çarpıcı uyarı

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 53 bin 537 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremlerinin ardından dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

X (Twitter) hesabından “Geçmiş olsun” mesajı paylaşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye tarihinin en büyük depremlerini anladığı mesajının sonunda, ülkemizin deprem ülkesi olduğunu ve her an deprem olabileceğini dikkat çeken bir üslupla hatırlattı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın mesajı şöyle:

* Geçmiş olsun Erzincan 1939. Yenice, Gönen, Erdek, Gediz 1970. Erzincan 1982. Gölcük 1999. Afyon, Ceyhan, Elazığ 2007. Van 2011. İzmir 2020. Elazığ, Malatya 2020. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Urfa, Diyarbakır 2023. Geçmiş olsun ...202..