Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde çarpıcı uyarı
Türkiye'yi depreme karşı uyaran isimlerden Prof. Dr. Ahmet Ercan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Prof. Ercan Türkiye tarihine damga vuran depremleri anımsatarak "Geçmiş olsun" yazdı. Ahmet Ercan mesajının sonunda ise Türkiye'nin her an büyük bir depremle sarsılabileceğini dikkat çeken bir üslupla bir kez daha hatırlattı.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 53 bin 537 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremlerinin ardından dikkat çeken bir mesaj yayınladı.
X (Twitter) hesabından “Geçmiş olsun” mesajı paylaşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye tarihinin en büyük depremlerini anladığı mesajının sonunda, ülkemizin deprem ülkesi olduğunu ve her an deprem olabileceğini dikkat çeken bir üslupla hatırlattı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın mesajı şöyle:
* Geçmiş olsun Erzincan 1939. Yenice, Gönen, Erdek, Gediz 1970. Erzincan 1982. Gölcük 1999. Afyon, Ceyhan, Elazığ 2007. Van 2011. İzmir 2020. Elazığ, Malatya 2020. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Urfa, Diyarbakır 2023. Geçmiş olsun ...202..
Geçmiş olsun Erzincan, 1939, Yenice, Gönen, Erdek, Gediz 1970, Erzincan 1982,Gölcük 1999, Afyon,Ceyhan,Elazığ 2007, Van 2011, İzmir 2020, Elazığ Malatya 2020, K.Maraş, Malatya, Adıyaman,Hatay, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Urfa, Diyarbakır 2023. Geçmiş olsun ...202..— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 6, 2024