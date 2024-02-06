Prof. Dr. Naci Görür, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un danışmanı mı olacak?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı'na aday gösterdiği Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini duyurmuştu. Kamuoyu, Türkiye'yi deprem konusunda sürekli uyaran Görür'ün Murat Kurum için danışmanlık yapıp yapmayacağını merak ediyordu.



Prof. Naci Görür bu sorunun yanıtını gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programında verdi. AK Parti'nin İBB adayı Kurum'un danışmanı olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Görür, şunları söyledi:

* Ben şu anda İSKİ'ye, İmamoğlu'na da danışmanlık yapıyorum. Benimle ilgili deprem konusunda hemen hemen bütün parti liderleri konuşuyorlar. Çeşitli görevler teklif ettiler. Hepsine, Murat Kurum da dahil, saygıyla karşıladı. Dedim ki "Bana rozet takamazsınız. Bir partiye bağlan derseniz bunu yapmam. Ama deprem konusunda, insanım ölmesin diyorsanız hepinizin emrine amadeyim dedim.

Prof. Dr. Görür "Bırakın siyaset üstü kalayım. Benim sesimi herkes duysun. Bir partiye bağlarsanız diğer partiler benim sesimi işitmez" dedi.