Prof. Dr. Burak Arzova: Türkler Sırbistan'a gitse köylüler öpücüklere boğar!

Ekonomi Gazetesi yazarı Prof. Dr. Burak Arzova, Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Dr. Barış Esen'in sunduğu Ekonomi Masası programına konuk oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını değerlendiren Arzova, ekonomi için iletişim kaynaklarının açık olmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Sayın Şimşek'in bu konudaki duruşu gerçekten çok önemli. Herkesin ulaşabileceği iletişim kaynaklarından bu tarz açıklamaların yapılması yerinde bir davranış" dedi.

Seçimlerden sonra ÖTV artışının gelebileceğini düşündüğünü aktaran Arzova, "Eğer buna ilişkin bir düzenleme yoksa buradaki endişelerin giderilmesine yönelik bir açıklama yapılmasının da faydalı olabileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Kur tartışmaları enflasyon düşerse biter

Döviz kuru konusuna değinen Prof. Dr. Burak Arzova şunları söyledi:

"Sayın Şimşek, 'Enflasyonun altında gidecek kur' söylemini değerlendirirken önce enflasyon doğru mu bunu düşünmek gerekir. Hesaplamalar ne kadar gerçekçi bu konu kafalarda çok soru işareti bırakıyor. Kur hangi enflasyonun altında gidecek? Kurdaki değer kaybı yani TL/Dolar yılbaşına göre oldukça sert... Kuru kademeli olarak bırakıyorlar.

Türkiye bütün unsurlarıyla yabancı para cinsinden de pahalı bir ülke haline geldi. Ülkede dolar cinsinden de Euro cinsinden de inanılmaz derecede bir fiyat artışı var. İhcacatçının maliyetleri içeride inanılmaz şekilde yükseldi. Bir de emek yoğun sektörler bunlar. Ücret artışlarından da çok etkilendiler. Dolayısıyla enflasyon kadar kur istemeleri normal. Bunun üzerindeki artışı beklemek ise kolaycılık. Kurdaki tartışmalar uzun sürecek gibi görünüyor. Bu tartışmaları bitirmenin tek yolu var enflasyonu kantrol altına almak."

Merkez Bankası'nın itibarı zedeleniyor

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinin tutmasının zor olduğunu aktaran Arzova, "Sayın Mehmet Şimşek, programın çok iyi çalıştığını ve programın güven boyutunun çok iyi gittiğini söylüyor. Ben buna katılmıyorum. Programın çalıştığı noktalar var ama enflasyonun yıl sonunda yüzde 36'ya düşeceğine dair henüz güven yok ortada. Şimşek'in açıklamaları önemliydi ancak güven noktasında çok iyimser buldum. Tam tersine belirli noktalarda güvensizlik daha yüksek.

Halkın iknası konusunda, Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon hedefiyle halkın kendi yaşadığı ve olacağına inandığı enflasyon arasındaki farkın açılması, Merkez Bankası'nın itibarını zedeliyor. Buradaki en optimal yollardan bir tanesi yıl sonu enflasyon beklentisinin yukarıya doğru taşınması olacaktır diye düşünüyorum. Ben de yüzde 42 üst bandına yakın hatta onun üstünde bir yıl sonu rakamı geleceğini düşünüyorum açıkçası" değerlendirmesini yaptı.

Sırp köylüleri zengin ettik

Enflasyonun özellikle yaz aylarında gıda fiyatlarını katlamasını beklediğini söyleyen Prof. Dr. Arzova, "Mesela yaz aylarına geldiğimizde tarım gıdalarındaki fiyatların katlanarak artacağını göreceğiz. Antalya'da narenciye ağaçlarda kalmış durumda. İşçilik maliyetlerinden dolayı kimse toplamıyor. Ağaçlar süslü yılbaşı ağacı gibi. Devletin bu durumda devreye girip bunları depolarına koyması gerekir. Vatandaşlara bedava dağıtın, okullarda dağıtın kardeşim. Bu sene satamadı çiftçi seneye satamadı, ağacını keser. Tarım Bakanlığı ne iş yapıyor, nelerle uğraşıyor hangi dünyada yaşıyorlar o kadar merak ediyorum ki! Kolay iş ne, et fiyatları mı yükseldi, git ithla et. Kimi zengin et? Sırp köylüsünü zengin et. İnan ki Sırbistan'da köylere gitsen bizi öpücüklerle karşılarlar. Zengin oldu köylüleri. Macaristan'a gitsen aynı şey. Arjantin en çok eti bize ithal etti. Biz bunları çiftçimize destek olarak versek, et fiyatlarını, süt fiyatlarını düşürsek, enflasyon da düşer" dedi.

