Prof. Dr. Ercan 'her yeri geriliyor' dedi ve uyardı: 3 bölge saydı, deprem büyüklüklerini açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'daki 5.2 ve İzmir açıklarındaki 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından uyarılarda bulundu. Ercan, Doğu Anadolu'ya dikkat çekerek bölgenin gerilmekte olduğunu vurguladı.

Deprem uzmanı ayrıca 3 bölge sayarak yıkım eşik değerlerini verdi. Ercan paylaşımında şu uyarılarda bulundu:

"Anadolu’nun depremler üretmek üzere her yerinin gerilmekte olduğunu bir süredir vurguluyordum. Malatya ile Pamucak-Ahmetbeyli-İzmir’de M5,1 oldu. Kırıklı bölgelerde, orta - büyük depremlerin sürmesi beklenir. Yıkım eşik değeri: Batı’da M6,4, Orta Anadolu’da M6,0, Doğu’da M5,7’dir."