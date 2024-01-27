Prof. Dr. Ercan 'her yeri geriliyor' dedi ve uyardı: 3 bölge saydı, deprem büyüklüklerini açıkladı
Deprem uzmanlarından Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde İzmir açıklarındaki 5.1 büyüklüğündeki deprem de dahil olmak üzere fay hareketliliği yaşanıyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Doğu Anadolu bölgesindeki gerginliğe dikkat çekerek 3 bölgede yıkım yaratacak deprem büyüklüklerini açıklayarak uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'daki 5.2 ve İzmir açıklarındaki 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından uyarılarda bulundu. Ercan, Doğu Anadolu'ya dikkat çekerek bölgenin gerilmekte olduğunu vurguladı.
Deprem uzmanı ayrıca 3 bölge sayarak yıkım eşik değerlerini verdi. Ercan paylaşımında şu uyarılarda bulundu:
"Anadolu’nun depremler üretmek üzere her yerinin gerilmekte olduğunu bir süredir vurguluyordum. Malatya ile Pamucak-Ahmetbeyli-İzmir’de M5,1 oldu. Kırıklı bölgelerde, orta - büyük depremlerin sürmesi beklenir. Yıkım eşik değeri: Batı’da M6,4, Orta Anadolu’da M6,0, Doğu’da M5,7’dir."