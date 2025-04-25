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Prof. Dr. Görür: 23 Nisan depremi, beklenen İstanbul depremini öne çekti!

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin etkileri ve yankıları devam ediyor. Yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmazken deprem sonrasında uzmanların yorumları merakla takip ediliyor. Konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulunan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Görür: 23 Nisan depremi, beklenen İstanbul depremini öne çekti!
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen deprem hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımının başında “Aziz milletimle dertleşme” diyen Naci Görür, İstanbul depreminin olacağını, 23 Nisan’daki depremin de bu olacak depremi öne çektiğini belirtti.

Görür, "Bizim için önemli olan deprem dirençli kentler yaratmaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görür'ün ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

“AZİZ MİLLETİMLE DERTLEŞME: 

Şunları bir kez daha dikkatlerinize sunmayı görev addediyorum.

1-İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi)

2-Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti

3-Millet olarak fay ve deprem olcak mı olmayacak mı konuşmayalım

4- Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇİ kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin

5-Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım. 

6-Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilimadamı değildir. Saygılarımla."

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