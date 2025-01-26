Prof. Dr. Görür'den depreme dirençli yapı uyarısı: 'Yoksa yine ölüm yine yıkım!'

Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon vatandaş doğrudan etkilenirken 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Depremin üzerinden bir yıl geçti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Deprem sorununun ancak anlayış değişikliğiyle çözülebileceğini söyleyen Görür, "Depremler ebediyen tekrarlanacak. Bütün acı ve ölümleri birbirimize devir edip duracak mıyız? Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çağdaş ülkelerde birkaç kişi tesadüfen ölüyor"

Çağdaş ülkelerde depreme dirençli kentlerle bu sorundan kurtulduklarını vurgulayan Görür, "Depremde biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak bir kaç kişi tesadüfen ölüyor. " dedi.

Deprem dirençli kent büyük depremleri minimum hasarla atlatan kent olduğunu söyleyen Görür, "Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz tek nolojileri ile deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz." açıklamasında bulundu.

"Yine ölüm yine yıkım"

Görür, mesajını "Biz depremde bütün gayretimizle deprem olan yeri eski haline getirmeye çalışıyoruz. Eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek yine ölüm yine yıkım! O halde eskisi haline değil, deprem dirençli hale getirmeliyiz." uyarısında bulundu.