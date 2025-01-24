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Prof. Dr. İlber Ortaylı en değerli mirasını Muğla'ya bağışladı

Muğla Büyükşehir Belediyesince satın alınarak restorasyonu yapılacak tarihi binada "Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi" açılacak.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. İlber Ortaylı en değerli mirasını Muğla'ya bağışladı
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Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Prof. Dr. İlber Ortaylı bir araya gelerek yürütülecek çalışma hakkında bilgi verdi.

Başkan Aras, kentin tarihini yansıtmak istediklerini belirterek, "Atacağımız adımlarla kent merkezimiz Menteşe'nin de turizmden pay almasını sağlamak istiyoruz. Hocamız, kendi kütüphanesini bize bağışladı. Kütüphanenin ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Tarihi binada hem kütüphane hem kültür merkezi hem araştırma merkezi olacak." dedi.

Müze çok fonksiyonlu hizmet verecek

Aras, ikinci adımlarının ise Cengiz Bektaş Bölge Müzesi olarak başlanan kent belleği müzesinin olduğunu kaydetti. Bu müzenin de çok fonksiyonlu hizmet vereceğini anlatan Aras, etrafında 13 ilçenin değerlerinin olduğu mini park yapılacağını bildirdi.

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı ise Muğla'nın istikbalinin aklı başında turistin gelmesi ve mütevazi insanların kente yerleşmesiyle olacağını söyledi.

Muğla'ya yönelik yaşanan fazla göçün su kaynaklarını bitirdiğine dikkati çeken Ortaylı, bölgenin verimli nüfus alması gerektiğini kaydetti.
Ortaylı, gençlere de Türkçe'yi iyi öğrenmeleri ve doğru kullanmaları uyarısında bulundu.

Programda Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da konuşma yaptı.

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