Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı için dikkat çeken açıklama: Bundan sonra...

Meteoroloji denince akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak ve kar yağışının nispeten az olduğu kış ayına dair resmi X hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şen, yapmış olduğu yorumlarla vatandaşların son günlerde en çok merak ettiği "Kar yağacak mı?", "Ne zaman kar yağacak?", "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" gibi soruları yanıtlamış oldu. İşte Şen tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

Neden kar yağmıyor?

* Türkiyeyi bu aylarda çoğunlukla Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen meteorolojik sistemler etkilerdi. Bu sene azınlıkta kaldılar çoğunlukla Akdeniz üzerinden gelen hatta bazen Akdenizi geçip Suriye ve Irak üzerinden de gelenler etkiliyor. Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az.

Türkiyeyi bu aylarda çoğunlukla Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen meteorolojik sistemler etkilerdi. Bu sene azınlıkta kaldılar çoğunlukla Akdeniz üzerinden gelen hatta bazen Akdenizi geçip Suriye ve Irak üzerinden de gelenler etkiliyor. Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az. — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 23, 2024

Mart'ta kar yağacak mı?

* Bunun nedenini defalarca açıkladık. Bundan sonra ne olacak. Yine ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağış tipinde ve rejiminde değişimleri göreceğiz. Bu ne demek. Şiddetli yağışlar, hortumlar, başımızı ağrıtacak gibi.