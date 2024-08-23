PTT iş yerlerinden alınan e-Devlet şifresi 4 milyona ulaştı

PTT AŞ'ye ait iş yerlerinden temmuz ayı itibarıyla temin edilen e-Devlet şifresinin yaklaşık 4 milyon olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ'nin, Türkiye'nin dört bir yanındaki geniş hizmet ağı ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sunduğu hizmetleri e-Devlet üzerinden daha erişilebilir hale getirdiği belirtildi.

Son dönemde dijitalleşmenin hızla artmasıyla şirketin e-Devlet entegrasyonu, kullanıcıların posta ve kargo gönderilerini kolaylıkla yönetmelerine olanak sağladığına işaret edilen açıklamada, "PTT AŞ, e-Devlet Kapısı üzerinden 'Bireysel Ön Kabul Başvurusu' ile yurt içine mektup postası, APS Kurye, posta kargosu ve kargo, yurt dışına ise mektup postası, posta kolisi, APG ve TURPEX gönderilerinin ön kabulünün yapılmasına olanak sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ön kabulü gerçekleştirilen gönderinin şirketin kayıtlı gönderi otomasyon sistemine aktarıldığı bildirilerek, göndericinin söz konusu başvurunun tamamlanması ile PTT iş yerlerine gönderisiyle gelerek kabul işlemini gerçekleştirebildiğine yer verildi.

Gönderi takibi işleminin 2008 yılında e-Devlet üzerinden hizmet vermeye başladığı hatırlatılan açıklamada, bu hizmet ile şirketin son beş yılda 40 milyonun üzerinde vatandaşa ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin 184 yıllık tecrübeye sahip olduğunun altı çizilerek, "Şirket, posta kargodan lojistiğe, bankacılıktan e-ticarete kadar birçok alanda hizmetlerini sunmaya devam ediyor. e-Devlet Kapısı üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar şifresini hızlı ve kolay şekilde şirketin iş yerlerinden temin edebiliyor. PTT iş yerlerinden bu yıl temmuz ayı itibarıyla müşterilerin talebi üzerine temin edilen e-Devlet şifresi yaklaşık 4 milyona ulaştı." bilgisi verildi.

Şirketin daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üstü ve 15 yaşını doldurmuş engelli vatandaşlar için "Adrese Teslim Şifre Başvurusu" ile kişilerin adresine ücretsiz şifre teslim ettiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PTT AŞ tarafından, 65 yaş üstü vatandaşlar için sunulan e-Devlet şifresini evde teslim hizmeti 2020 yılında başladı ve o tarihten bu yana 103 bin kişiye ulaştı. Şirket tarafından sunulan söz konusu başvuru ile e-Devlet üzerinden sağlanan tüm hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye 'www.ptt.gov.tr' internet sitesi üzerinden veya 'www.turkiye.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor."