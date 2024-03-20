Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı ya da İftar Bayramı İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicrî takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün Ramazan ayının son günü olan arifedir.

2024 Ramazan Bayramı ne zaman?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

Bayramı tatili kaç gün?

Müslüman nüfusa sahip ülkelerde arife günü ve Ramazan Bayramını kapsayan günler resmî tatil ilan edilir. Diğer ülkelerde farklı uygulamalar olmakla birlikte İslam ülkeleri dışındaki bazı büyük firma ve devlet kurumları Müslüman çalışanlarına bayram izni verir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada;

"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum.

Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik.

Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerinde bulundu.