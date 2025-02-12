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Rekabet Kurulu'nun soruşturması derinleşiyor! Ayşe Barım'ın talebi reddedildi

Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü menajerlik sektöründeki tekelleşme soruşturması sürerken, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklandı. Tekelleşme soruşturmasının kapsamının genişletileceği öğrenilirken, Barım’ın uzlaşma talebinde bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu'nun soruşturması derinleşiyor! Ayşe Barım'ın talebi reddedildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sürecinde birçok kişi ifade vermişti. Ayşe Barım Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklandı. Barım'ın bu süre zarfında uzlaşma talebinde bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.

Tekelleşme soruşturması devam ediyor

Ayşe Barım olayı son haftaların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Sabah'ın haberine göre; kamuoyunda 'Ayşe Barım' soruşturması olarak bilinen, dizilere oyuncu, yönetmen ve senarist sağlayan 21 kast ajansı ile menajerlik şirketiyle ilgili Rekabet Kurumu'nun araştırması derinleşiyor. Rekabet Kurumu, kast ve menajerlik şirketlerinin yanı sıra sinema/dizi yapımcıları ile platformları da mercek altına almaya hazırlanıyor.

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