Maliye 90 yaşındaki ninenin kapısında!

Son yıllarda ülkede, kayıt dışı ile mücadele hızla artıyor ve denetimlerde devam ediyor. Özellikle işletmelerin mal ve hizmet satışlarında faturalı işlemler üzerinden faaliyetlerini devam ettirmesi ve elde ettikleri gelirleri beyan edip, maliyeye bildirmesi, geliri oranında vergisini de ödemesi gerekiyor.

Geçenlerde sohbet esnasında arkadaşım tanık olduğu bir olayı anlattı. Kadın, telefon ve internet üzerinden hizmet satıyor ve para kazanıyor.

Ancak hesaplayamadığı bir durum var: Vergi. Ödemek istemiyor ve bir çözüm geliştiriyor.

Annesi adına banka hesabı açıyor ve paranın buraya gönderilmesini istiyor. Müşterilerinden gelen ödemeleri de bu hesaba yönlendiriyor. İşleri de o kadar iyi gitmiş ki 1 yıl içinde 300 bin lira civarı hesaba para yatmış.

Fakat maliyenin radarına da girmekten kurtulamamış. Çünkü günümüzde bankacılık işlemleri artık çok daha sıkı bir şekilde takip ediliyor. Ayrıca, hesaba yatan ve çekilen paralar da izleniyor. Şüpheli durumlardaki finansal hareketlerde kişilerden ilgili tutarların belgesi ve açıklaması isteniyor.

Kadın, “ 90 yaşındaki annemden vergi hesabı sorulacak değil ya…” diyerek işlemlerine devam etmiş.

Ve bir sabah maliye, 90 yaşındaki annenin kapısına dayanmış, ”Efendim bu paranın vergisi nerede?” Annenin dünyadan haberi yok. Gelen paraların hesabını veremeyen anneye yüklü bir cezayı yazıp gitmişler.

Kadın, hizmet satışını internet üzerinden yapmaya devam ediyor ama annesi maliyeye ceza ödeyebilmek için kızının eline bakıyor.

Gelen paranın izahını veremeyen 90 yaşındaki anne, ciddi bir vergi ziyaı cezasıyla karşılaşıyor.

Geriye dönük mükellefiyet açılışını anne adına mali müşavir yapıyor. Beyannameler düzenleniyor, 1 yıllık ödemeler yapılarak, ilgili döneme ait cezalarıyla tahsilatı yapılıyor.

Tüm işlemler bitince o döneme ait mükellefiyet işlemi kapatılıyor. Anne de bu borç ve cezalardan kurtuluyor.

Kızı da vergi mükellefiyeti ile kendi üzerine kurulu şirketi üzerinden çalışmaya devam ediyor.

Bu yaşanan durumdan sonra böyle usulsüz işlemler yapmaktan kaçınıyor, aldığı paranın belgesini sunuyor ve vergi ödemelerini de düzenli bir şekilde yapıyor.

Dijital çağda yaşadığımız bu dünyada, artık hiçbir şey gizli kalmıyor. İzleniyor ve denetleniyor.

Özellikle bir işletmeniz ve maliyede vergi mükellefiyet kaydınız varsa, tüm gelir, giderleriniz işleniyor ve beyan ediliyor olması gerekli.

Vergi ödemenizi de düzenli olarak yapmanız sizi cezalardan kurtarır. Aksi halde gelirlerinizi beyan etmeyip, bunlar için en yakınınız dahi olsa başkası hesabına kullandığınız banka hesaplarınız incelendiğinde, yüklü bir ceza almanız da kaçınılmaz olacaktır.

Usulsüz her bir işlem sonucu maliye kapınızı çalabilir.