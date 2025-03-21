Vatandaşlar ticaret odalarında ödediği ücrete sitem ediyor!      

Gün geçmiyor ki vatandaş, yeter artık buna da mı zam diye sitem ediyor. Cebimize giren para, diğer cebimizden çıkıyor.

İşveren de, esnaf da, serbest meslek çalışanları da isyan ediyor. Neye mi?

Bir şirket kurulurken, adres değişikliği ve şirketinize şube açılışı yaparken, genel kurul, tescil…vb. birçok işlemde ticaret odasılarına yolu düşen vatandaş, ödediği yüksek ücretlerden bunalmış…

Vatandaş, noter ücretlerinden sonra şimdi de ticaret odasında sicil ve birçok işlem için ödedikleri yüksek tutardan şikâyet ediyor.

Yaşanılan ağır ekonomik koşullarda işletmeler; vergi, çalışanın ücreti, elektrik, su, doğalgaz, Mali Müşavir ücreti, iş yeri kirası derken henüz şirketi kurma aşamasında; tescil, sicil, adres, genel kurul işlemleri…vb. gibi hizmetlere ödedikleri yüksek ücretleri de görünce, “ Biz nasıl ayakta duracağız, nasıl yaşayacağız?” diyerek isyan ediyor.

Geçenlerde meslektaşlarımdan gelen mesajlar ve görüşmeler sonucunda Mali Müşavir arkadaşım Yılmaz B. bu işlemler için daha makul bir ücret listesi belirlenmesini talep ederek, bu konuyu da gündeme taşımamı istedi.

Son dönemlerde şirketlerin zorunlu işlemleri için ticaret odasında, sicil işlem bedellerinin de yüksek olduğu dikkat çekiyor. Yaşanılan bu zor ekonomik koşullarda, yüksek oranda para ödenmesinden meslektaşım, işletmelerin de rahatsız olduğunu dile getirdi.

Mali Müşavir Yılmaz B. mükellefi olduğu bir şirket için yaşadığı durumu şöyle izah ediyor:

“ Örneğin; şirketler, bir iç yönerge ile standart bir genel kurul işlemi için 2 bin TL civarı noterde ücret ödüyor. Ayrıca Ticaret Odası da genel kurul, harç, ilan ücreti, iç yönerge ve diğer işlemler için 30 bin TL ve 36 bin TL arasında para alıyor.

Ticaret Odası’na bir işiniz düştüğünde, en az 10 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Standart olarak, Ticaret Odası 8 bin 500 TL ve 40 bin TL arasında işlem ücreti alıyor. En basitinden bir şirketin adres nakli için Ticaret Odası’nda işlem yaptırıldığında, 10 bin TL ve 18 bin TL arasında ücret alınıyor.

Mali Müşavir olarak şirketin tüm bu hazırlık işlemlerini ve belgelerini, Ticaret Odası’na gitmeden hazırlıyoruz. Bu işlemler; işin niteliğine ve şirketin büyüklüğüne göre bazen 2 bazen de 10 gün sürüyor.

Mükellefimiz, tüm bu işlemleri mali müşaviri olarak bizim yapıp ticaret odasına teslim ettiğimizi biliyor. Bunca emeğimize rağmen bu kadar yüksek ücreti ödememiz gerektiği ve işletme sahibine bildirdiğimizde ise , “Zaten biz ne kazanıyoruz ki” gibi sitem dolu sözlerle sıklıkla karşılaşıyoruz.

Biz bunca işi yaparken, Ticaret Odası’na bu kadar yüksek ücreti işletme sahibinden alıp öderken, kendi ücret tarifemizin bunun yarısı kadar olduğunu ve bunca yüke katlanarak, mükellefimizden, hizmet bedelimizi isterken bile birkaç gün düşünüyor ve zor durumda kalıyoruz” dedi.

Neye dokunursan bir sitem ve ah!

Yaşadığımız hayat pahalılığının her alana dokunduğunu görüyoruz. İşletmeler, serbest meslek mensubu ve esnaf nasıl ayakta kalacağını düşünüyor ve endişe ediyor.

Yapılan birkaç basit işlem için teknolojinin gelişmesiyle, tüm hizmetlerin dijital ortamda yaygınlaştırılarak daha hızlı, daha ekonomik bir şekilde devam etmesi sağlanabilir mi?

E- uygulama hizmetlerinin geliştirilmesiyle, ticaret odasındaki işlem ücretlerinde zaten zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan şirketlere veya Ticaret Odası’na kayıt yaptırmak isteyen işletmelere daha makul bir ücretle nefes aldırılabilir mi?

Şirket için tüm bu ticaret odası işlemlerinde, Mali Müşavir büyük bir özveri ve emekle mesai harcıyor. Mali Müşavir de şirketin ödediği harç bedeli kadar harcadığı zaman karşılığında işletmeden hizmet bedeli alamadığını da dile getiriyor.

Mali Müşavire ödenecek ücret eklenince, maliyetini hesaplayan işletme dijitalleşme ile zamandan kazanacak.

Peki, elektronik işlemlerin hızlanması ile bu yüksek tutarlı ücretlerin önüne geçilemez mi? Ne dersiniz? Mümkün olabilir mi?