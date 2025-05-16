Dijital kira sözleşmesi e-devlette!

Kiracı olmak, evini kiraya vermek de son yıllarda çok sıkıntılı bir hal aldı.

Özellikle büyükşehirlerde nüfus yoğunluğu, çevresel faktörler, enflasyon, konut alımının her geçen gün zorlaşması ve alım gücünün azalmasıyla maaşlar da yetmiyor. Vatandaş uygun ödeme koşullarında kiralık ev bulursa, ev sahibi ile kontrat imzalayıp kiracı oluyor.

Yaygın olarak kiraya veren ve kiralamak isteyen arasında belirli hükümleri de belirtilen bir kira sözleşmesi kâğıt üzerinden, taraflar arasında imzalanıyor. Vatandaş, aylık ödemelerini bankadan yaparak ev sahibine kira tutarını ödemeye başlıyor.

Yakın süreçte kira sözleşmelerinin dijital ortamda işlenmesinin de yolu açıldı. Bu uygulamanın hayata geçmesi milyonlarca kiracı ve ev sahibini de ilgilendiriyor. Maliyenin bu adımı, elden kira ödenmesinin önlenmesini de hedefleyen unsurlardan biri. Kontrol ve denetimi de kolaylaştıracağı görülüyor.

Kira sözleşmeleri, geleneksel yazılı sözleşme olarak geçerliliğini korumuş olsa da e-devlet üzerinden yapılacak kira sözleşmelerinde, taraflar arasında hukuki açıdan daha güvenli ve resmi bir çerçeve oluşturuluyor.

Son yıllarda maliyenin özellikle yapay zekâ uygulamasının da etkisiyle kiraların da denetimi hızlandı. Kira beyannamesini bildirmeyen ve ödemeyen birçok kişiye yazı iletildi ve izaha davete çağrıldı. Geriye dönük düzeltme, kira beyan ve ödemeleri yapmaları istendi.

Kayıt dışı işlemlerin tespiti kolaylaşacak!

Dijital Kira Sözleşmesinin hayata geçmesiyle, dijital vergi dairesi ve elektronik uygulamalarla vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinin yanında kayıt dışı işlemlerin tespitinin de kontrolü sağlanarak hızlandırılmış oluyor.

Hâlihazırda kira sözleşmeleri günümüzde kiracı ve ev sahibi arasında kâğıt üzerinde imzalı yapılabiliyor. Buna bir engel yok. E-devlet üzerinden de yapılabilecek fakat bu uygulama, henüz zorunlu değil. İlerleyen zamanda e- devlet üzerinden yapılması zorunlu olacak mı yaşayıp göreceğiz…

E-devlet üzerinden kiracı ve mülk sahibinin kendilerine ait bilgileri sisteme girmesi gerekiyor. Her iki tarafın da işlemleri onaylamasıyla kira sözleşmesi dijital sistemde geçerli olacağı gibi resmi bir belge niteliğini de taşıyacak.

Tarafların bir arada olması da gerekmiyor. Farklı şehirlerdeki kişiler, vekâlet verip ek masraf ödeyerek bu yüke katlanmayıp, zaman ve maliyetten kazanacak.

Böylece e-devlet üzerinden erişim sağlanarak barkodlu sözleşme yapılabilecek. Dijital ortamda saklanarak ihtiyaç halinde kira sözleşmelerine erişilebilecek. Kira tespit davalarında kira sözleşmelerindeki verilerin, yargı süreçlerinde etkili olacağı görülüyor.

Son zamanlarda kira gelirini eksik beyan eden ev sahiplerinin tespitinin de kolaylaşacağı düşünülebilir. Ödenmeyen damga vergileri de bu durumda kira sözleşmelerinin kurulma anında talebi söz konusu olabilecek. Ayrıca düşük bedelle gösterilen kira tutarlarının da önüne geçilebilecek.

Dijital kira sözleşmesi resmi evrak niteliğinde

Devlet destekli sistem üzerinden yapılan sözleşme resmiyet ve güvenlik kazandırıyor. Kiraya veren açısından ise gelir beyanı yani vergi takibinin yapılması, kâğıt tasarrufu ve dijital ortamda tüm işlemler yapılacağı için kolaylık sağlanabilir. İşlemler daha hızlı ve pratik olacak.

E-devlet üzerinden yapılan kira sözleşmesiyle vergi kaydı olan bir mülk açısından kira gelirinin beyanı resmiyet kazanmasında avantajlı olabilir.

Dijital ortamda e-devletten oluşturulan kira sözleşmesiyle tüm bilgilerin saklanıp arşivleneceği düşünülürse, belge kaybı riski ortadan kalkacağı gibi daha güvenli ve tarafların istenilen bilgilere daha rahat ulaşma imkânı da sağlanabilir.

Öyle görülüyor ki; dijital dünya hayatımızın her alanında yer alacak. Bizleri bu hıza ve pratikliğe uyum içinde beraber yaşayacağımız nice yıllar bekliyor… Hazır olun!