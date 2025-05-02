Erkekler de süt parası alabiliyor!

Kadın; anadır, eştir, sevgilidir, kız arkadaştır, kız kardeştir, yarendir. Bir ailenin her şeyidir ve ailenin temel direğidir. Aileyi ayakta tutan, çocuklarına yuva olan anadır.

Kadınlar, doğası gereği her işi bir anda düşünür, planlar ve hareket eder. Çalışan kadın işine, evine, eşine, çocuklarına aynı anda odaklanır ve her bir işini düzenli olarak yürütür.

Erkekler; genelde çevremde gözlemlediğim kadarıyla, eve para getiren ve sadece işine odaklı olarak çalışan, hayata tutunan bir poziyonda.

Kadın ve erkeğin doğası, fizyolojik yapısı yaradılışı gereği çok farklı. Kadın; çok güçlü ve ne verirsen onu çoğaltarak size sunan bir canlı.

Düşünsenize, bir canlıyı dünyaya getirmek… Ona tüm yaşamı boyunca kucak açan, besleyen, büyüten hayatın tüm zorluklarına kendisi ile beraber kendi bedeninden doğan bir canlıyı, yaşama hazırlıyor. Bu kadına, cesaret ve güç veriyor

Kadın; evde temizliği yapıyor, yemeği, eşi, işi derken çocuğu da olunca ekonomik anlamda zorluklar da yaşanıyor. Özellikle günümüz ekonomik koşullarında, alım gücü azalıyor ve eğitim ücretleri de masraflı oluyor. Çocuğun okul ihtiyaçları; kitapları, servisi, harçlığı derken çok yüklü oluyor.

Son yıllarda, asgari düzeyde de olsa kadınlara doğum yardımı adı altında çocuk parası veriliyor. Elbette bu yeterli değil.

Kadınlara doğum sonrası verilen çocuk yardımı sembolik bir rakamdı. Eski yönetmelikte doğum yardımı; 15 Mayıs 2015 ve sonrasındaki canlı doğum için veriliyor. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmiyordu.

Annelere çalışıp çalışmadığına bakılmadan ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için de 600 TL tek seferlik ödeme yapılıyordu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu üzerinden ödenecek olan Doğum Yardımı Yönetmeliği ( Karar Sayısı: 9721) 10 Nisan 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Doğum yardımı için hangi şartlar gerekli?

1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğum olması, anne veya babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı olması, Türkiye’de ikamet edilmesi, başvuru yerlerine usulüne uygun olarak başvurulması ve başvuru işlemlerinin sistem üzerinden gerçekleşmesi gerekiyor.

Doğum yardımı başvuru işlemi; çocuğun KPS’ne (Kimlik Paylaşım Sistemi) kaydının tamamlanması ile yapılıyor. Doğum yardımı başvuruları, e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Yönetmelikte belirtilen doğum yardımları ise; 1 Ocak’tan itibaren birinci çocuk için tek sefer olmak üzere 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşına kadar (altmışıncı ay dahil) aylık olarak Bin beş yüz TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşına kadar ( altmışıncı ay dahil) aylık olarak 5 bin TL ödeme yapılıyor.

Ayrıca doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesinti uygulanmadan ödeniyor ve haczedilemiyor. Ödemeler, annenin hesabına yapılıyor.

Emziren kadın! Erkek de ödeme alıyor

Kadın doğum yapınca emzirme ödeneği yani süt parası alıyor. Bu ödemenin, sadece kadına veriliyor algısı çok yaygın görülse de, bilinenin aksine süt parası erkeğe de veriliyor. Nasıl mı?

Doğum olması halinde emzirme ödeneği yani süt parası; sigortalı kadına veya kadın sigortalı değilse karısı doğum yapan sigortalı erkeğe de veriliyor. Tabii gerekli şartları sağlaması halinde erkek de emzirme ödeneği alıyor.

Doğum nedeniyle geçici iş göremezlik yani rapor parasını ise sadece doğum yapan kadın sigortalı alabiliyor.

Çocuğu, emziren kadın. Erkek neden alıyor sorularını duyar gibiyim. Peki bu şartlar nedir?

Sigortalı erkek, sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle emzirme yardımı alabilmesi için, doğum tarihinde doğumu yapan kadın ile Medeni Kanun’a göre evli olması şartı aranıyor.

Sigortalı çalışan kadına veya sigortasız kadının eşi doğum yapan sigortalı çalışan erkeğe emzirme ödemesi verilebilmesi için; sigortalı çalışanın doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim bildirimi, kendi adına ve hesabına çalışan sigortalının (bağkurlu) ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış ve genel sağlık sigorta primi ve primle ilgili her türlü borçların ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca doğumun canlı gerçekleşmesi şartı da olması gerekiyor. Emzirme ödeneği yani süt parası almaya hak kazanan sigortalılarda, sigorta çıkışı verilenlerin bu tarihten başlayarak, 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadına veya karısı sigortalı olmayan erkeğe doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği veriliyor.

Erkeklere de babalık izni!

Çocuğun, dünyaya gelmesi bir kadın ve bir erkeğin eseri…Yıllar önceydi. Çalıştığım şirkette ofis arkadaşımın eşi doğum yapmıştı ve birkaç gün babalık izni verilmişti. Hiç unutmuyorum çalışan erkek ki hepsi çocuk sahibi olan insanlar, gülümseyerek; “Çocuğu kadın doğuruyor. Ne izni şimdi?. Karısından daha heyecanlı” diyerek tuhaf karşılamışlardı. Oysa kadının, o anda eşinin desteğine ve güvenine ihtiyacı vardı. Aile; dayanışma ve birlikteliği güçlü kılar…

Erkeğin de doğum izni alması çok çok önemli. Dayanışma açısından, daha güçlü bağ kurmak…İş Kanunu’na göre; eşinin doğum yapması halinde erkeğe de babalık izni veriliyor.

Babamla, çocukluğumda sohbet ederken sorardım, merak ederdim. “Baba, anneler emziriyor, babalar daha mı zayıf oluyor ya da çocuğa emeği daha mı az?” Babam ise;

“Kızım, aile sadece biyolojik olarak ifade edilemeyecek kadar önemli. Öğrencilerim, dostlarımız da bizim ailemiz. Anaların sütü kesilir ama babaların sütü ömür boyu hep sağılır kızım. Hiç kesilmez” demişti.

Bu anıdan dem vurursak; evet emziren kadın ama erkeğin de ailenin önemli bir ferdi olduğu ve yasadan kaynaklı süt parasının erkeğe de ödenek verilmesi, yaşamın içinde kadın ve erkeğe eşit davranılması, birlikte daha güçlü bir dayanışmanın da var olmasına zemin hazırlıyor.