Resmi Gazete'de bugün (8 Aralık 2022)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7424 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Birlik Mali Yardımının Uygulanmasına İlişkin Özel Düzenlemeler Hakkında Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7425 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7426 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Rize ve Balıkesir İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6445)

–– Rize İli, İyidere İlçesi, Merkez Mahallesi, Menderes Caddesinde Bulunan Bazı Taşınmazların İlçe Merkezinde Bulunan Dere Yatağının Taşkın ve Sel Riskine Karşı Islahının Yapılması Amacıyla İyidere Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6446)

–– Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş ve Gürlek Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanında Gerçekleştirilecek Yatırım Faaliyetlerinin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6447)

–– İzmir İli, Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesine Doğal Gaz Arzı Sağlanması Amacıyla Planlanan Doğal Gaz Dağıtım Hattı Güzergâhında Kalan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6448)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6449)

–– Tekirdağ İli, Kapaklı ve Çerkezköy İlçelerinde Bulunan Alanın Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6450)

–– Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Adının “Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6451)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– TED Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2017/36889 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri