Rojin Kabaiş’in ölümünün şüpheli olduğunu öne süren paylaşımlara erişim engeli getirildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolmuş, 18 gün sonra da cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulunmuştu.

Kabaiş’in cansız bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu ortaya çıkarken Kabaiş’in ailesi, kızlarının intihar etmediğini ifade ederek adalet çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Kabaiş’in ölümünün şüpheli olduğunu öne süren ve ölüme dair etkin bir soruşturma talep eden sosyal medya gönderilerine, Van 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 8 Eylül 2025 tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.

EngelliWeb’in aktardığına göre Kabaiş’in ölümü üzerine yapılan ve soruşturmaya dair şüpheleri dile getiren 200’den fazla gönderi ve çok sayıda hesaba erişim engeli uygulanmasına karar verdi. Kararın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin başvurusu üzerine alındığı belirtildi.