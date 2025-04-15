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RTÜK'ten 'Esra Erol' açıklaması: İnceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin inceleme başlattı.

Haber Merkezi
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RTÜK'ten 'Esra Erol' açıklaması: İnceleme başlatıldı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatıldığı, gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı bir kez daha önemle hatırlatırız." 

Ne olmuştu?

Esra Erol'da programında zihinsel engeli bulunan 25 yaşındaki Dilek Şahin nişanlısı Cuma Doğan ile annesi Güldane Şahin'in kaçtığını iddia etti.

Annesi ve nişanlısının ilişkisi olduğunu ve altınları da alarak kaçtıklarını iddia eden genç kadın, annesi ve nişanlısından şiddet gördüğünü söyledi. Yayına telefonla bağlanan bir izleyici de anne Güldane Şahin'in Cuma Doğan'dan 3 aylık hamile olduğunu öne sürdü.

Daha sonra yayına birlikte katılan Cuma Doğan ve Güldane Şahin ilişkilerini kabul ederek "Sizin sayenizde oldu" ifadesini kullandı. Cuma Doğan ise Güldane Şahin ile evleneceğini ve bu sebeple kaçtıklarını söyledi.

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