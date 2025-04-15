Fimaks, yeni teknoloji yem otomasyon merkezini tanıttı

EKONOMİ (BURSA) - Hayvancılıkta karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan doğru ve dengeli besleme, Fimaks’ın yeni çözümüyle kontrol altına alınıyor. Konvansiyonel yemleme yöntemlerinde sıkça görülen zaman kaybı, iş gücü maliyetleri, yem israfı ve hayvan sağlığına ilişkin sorunlar; dijitalleşmiş, veriye dayalı ve otomasyon tabanlı sistemlerle ortadan kaldırılıyor. Tam otomatik çalışan sistem, yem hazırlama ve dağıtım süreçlerinde hata payını yüzde 70 ila yüzde 90 oranında azaltıyor. Ayrıca, iş gücü giderlerinde yüzde 50-80’e, elektrik ve yakıt tüketiminde yüzde 10-25’e varan tasarruf sağlıyor. Yem israfı yüzde 10’a kadar düşerken, sağlıklı ve dengeli beslenen hayvanlardan alınan süt ve et verimi yüzde 3 ila yüzde 10 artış gösteriyor. Fimaks Dış Ticaret Koordinatörü Güven Çetin, sistemin sadece ekonomik değil, çevresel etkilerine de dikkat çekerek, “Yem Otomasyon Merkezi ile verimli yemleme sayesinde gübre miktarı ve atık azalıyor, enerji tüketimi optimize edilerek karbon ayak izi düşürülüyor. Bu sistem, hem çiftçiye kazanç hem doğaya nefes oluyor” dedi.

Akıllı tarımda veri dönemi

Fimaks’ın geliştirdiği bu entegre sistem, mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden TMR (Toplam Karma Rasyon) hazırlama, dağıtım ve analiz süreçlerini uzaktan yönetme imkanı sunuyor. Çiftçiler, her hayvanın tükettiği yem miktarını, performansını ve sağlık durumunu tek tuşla takip edebiliyor. Veriye dayalı yönetim, modern çiftçiliğin yeni standardı olarak dikkat çekiyor. Sistemin bir diğer önemli katkısı da hayvan refahına. Belirli saatlerde yapılan düzenli ve dengeli yemleme sayesinde, hayvanların stres seviyesi azalıyor; enfeksiyon riski düşüyor. Bu durum, doğrudan üreme, büyüme ve verimliliğe olumlu yansıyor. Yem Otomasyon Merkezi, 100 ila 1000 baş büyükbaş hayvana sahip işletmelere yönelik olarak geliştirildi. İlk yıl toplam maliyetlerin yüzde 10-25’i kadar, ikinci yıl ise yüzde 20-40 arası tasarruf sağlayan sistem, yatırım maliyetini ortalama 2 ila 4 yıl içinde geri kazandırıyor. İki yıl sonunda toplam yatırımın yüzde 30-50’si kadar tasarruf sağlanması bekleniyor.

120'den fazla ülkeye teknoloji ihracatı

Fimaks, Konya’daki tanıtımda sadece yerli yatırımcılara değil, aynı zamanda uluslararası iş ortaklarına da yeni sistemini tanıttı. Şirket, 120'den fazla ülkeye ihracat yapan güçlü yapısıyla, bu inovatif çözümü küresel ölçekte tarım ve hayvancılık profesyonelleriyle buluşturmayı hedefliyor. Fimaks’ın Konya Tarım Fuarı’nda lansmanını yaptığı Yem Otomasyon Merkezi ve Yem Dağıtıcı Robotu, verimlilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin somut bir örneği olarak sektörün geleceğine ışık tutuyor.