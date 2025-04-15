Ticaret Bakanı Bolat, Suriye'yi ziyaret edecek: Masada kritik konular var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları ile birlikte 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Suriye Arap Cumhuriyeti’nin başkenti Şam’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarette masaya yatırılacak konular

Ziyarete, Türkiye’nin iş adamları, oda ve birlik başkanları da iştirak edecek. Söz konusu ziyaret, yeni süreçte Suriye'nin ekonomik kalkınmasında iş birliğinin güçlendirilmesi, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki iletişimin ve ilişkilerin geliştirilmesi ve özgür Suriye’nin inşasına yönelik hazırlıklarda kurumlararası koordinasyon artırılması amacıyla gerçekleştirilecek. Ziyarette, ticaret, gümrükler, ulaştırma, yatırımlar, finans ve bankacılık, müteahhitlik, enerji başta olmak üzere tüm konuların muhatap bakanlarla ele alınması bekleniyor.

İkili görüşmeler gerçekleşecek

Bakan Bolat'ın Şam ziyareti kapsamında, Suriye'nin Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa’ar, Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia, Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir, Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ziyareti dahilinde Türk iş dünyası çatı kuruluş başkanlarının Suriyeli iş adamları ile bir araya geleceği ve yeni iş fırsatlarının değerlendirileceği İş Forumu ve Yuvarlak Masa Toplantıları da gerçekleştirilecek. Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa’ar ile gerçekleştirilecek görüşmede ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ivme katacak olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının yol haritasının da ele alınacağı belirtildi.

Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile gerçekleştirilecek görüşmede Suriye ekonomisinin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine Türkiye’nin yapabileceği katkılar, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında iş birliği, bankacılık altyapısının geliştirilmesi ve Suriye’nin yeniden imarı konularının ele alınacağı öğrenildi. Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile gerçekleştirilecek görüşmedeyse, Türkiye ile Suriye arasındaki taşımacılık ilişkilerini güçlendirme imkanları, lojistik alanındaki bağların daha da güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak olan taşımacılık projelerinde Türkiye ile Suriye’nin tesis edebileceği ortaklıklar tüm boyutlarıyla ele alınacak. Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile yapılacak toplantıda ise Türkiye ve Suriye arasındaki gümrük kapılarının geliştirilmesi ve modernizasyonu, mevcut gümrük vergileri noktasında özel sektörün ilave beklentileri ile gümrük alanındaki iş birliğinin güçlendirileceği alanların değerlendirileceği öğrenildi.