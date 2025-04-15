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Tarih belli oldu: Benzine zam geliyor

Geçtiğimiz hafta 5 gün üst üste fiyat değişikliği olan akaryakıtta bir güncelleme daha geliyor. 17 Nisan Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına zam geliyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi
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Tarih belli oldu: Benzine zam geliyor
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Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle geçtiğimiz hafta akaryakıta peş peşe indirimler gelmişti. 4 gün üst üste gelen indirimlerin ardından cumartesi günü benzinin fiyatı artmıştı. Akaryakıta şimdi bir zam daha göründü.

8 Nisan Salı günü otogaza 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe günü benzine 2 lira 64 kuruş, 11 Nisan Cuma günü ise 1 lira 36 kuruş indirim gelmişti. 12 Nisan Cumartesi ise benzinin litresi 82 kuruş artmıştı. 

17 Nisan Perşembe günü akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruş civarında bir artış olacak.

Benzinin litresi kaç TL?

İstanbul (Avrupa): 44.18 TL
İstanbul (Anadolu): 44.03 TL
Ankara: 44.77 TL
İzmir: 45.13 TL

Motorinin litresi kaç TL? 

İstanbul (Avrupa): 44.33 TL
İstanbul (Anadolu): 44.21 TL
Ankara: 45.10 TL
İzmir: 45.46 TL

Otogazın litresi kaç TL?

İstanbul (Avrupa): 27.39 TL
İstanbul (Anadolu): 26.79 TL
Ankara: 27.29 TL
İzmir: 27.24 TL

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