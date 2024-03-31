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RTÜK'ten seçim sonuçlarıyla ilgili saat uyarısı

RTÜK Başkanı Şahin, aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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RTÜK'ten seçim sonuçlarıyla ilgili saat uyarısı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilemeyeceğini hatırlattı.

Kurulun bu saati erkene çekme yetkisinin olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir." paylaşımında bulundu.

 

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