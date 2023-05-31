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Rusya: Erdoğan ile Putin yüz yüze görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in son telefon görüşmesini hatırlatarak, "Erdoğan ve Putin, yüz yüze görüşme niyetlerini doğruladı." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
İHA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 28 Mayıs'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde yüz yüze görüşme konusunu ele aldıklarını söyledi.

Peskov, "Putin, Erdoğan’ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle tebrik etmek için aradığında iki lider gelecekte bir görüşme yapma niyetinde olduklarını doğruladılar" dedi. Görüşmenin zamanı ve yerinin henüz kararlaştırılmadığını belirten Peskov, "Böyle bir anlaşma var. Bu görüşmenin hazırlığını yaptığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

 

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