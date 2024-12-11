Rusya'dan Suriye ile ilgili 'Türkiye' açıklaması: İstişareler devam ediyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Ankara ile Suriye konusundaki istişarelerine devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’yi ziyaretine ilişkin henüz bir planlamanın yapılmadığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk dostlarıyla Suriye konusundaki temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Türkiye'yle diyaloğun aktif olduğunu ve Türk dostlarla temasları sürdürdüklerini söyledi.
"Türkiye ziyareti ile ilgili planlama yok"
Peskov, bir soru üzerine, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili bir planlama bulunmadığı yanıtını verdi. Kremlin Sözcüsü, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında bir temas kurulmasının şu anda gündemde olmadığını da söyleyerek, dışişleri bakanlarının kısa süre önce bir araya geldiklerini anımsattı.