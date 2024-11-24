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Saadet Partisi'nde olaylı kongre! Yumruklar havada uçuştu

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlık yarışı 3 adayla sürerken, delegelerin salona alınmamasıyla arbede çıktı. Görevliler ile delegeler yumruklaştı.

Haber Merkezi
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Saadet Partisi'nde olaylı kongre! Yumruklar havada uçuştu
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Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu’nda saat 10.00’da başladı. Kongreye Türkiye’nin 81 ilinden teşkilat mensupları ve davetliler ile uluslararası çok sayıda davetli de katıldı.

“Yaşanabilir bir Türkiye Ancak Saadet’le olur” sloganıyla düzenlenen kongrede üç aday yarışırken, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Kayseri milletvekili ve Genel Başkanvekili Mahmur Arıkan’ı desteklediğini açıkladı. Arıkan’a İstanbul milletvekili Birol Aydın ve Mustafa Kamalak da rakip oldu.

Yumruklar havada uçuştu

Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi’nde delegelerin salona alınmaması gerekçesi ile arbede çıktı.

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Genel Kongresi’nde delegeler ile parti görevlileri arasında kavga yaşandı. Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede delege girişinden salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arbede büyüdü. Bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga anları kameralara yansıdı.

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