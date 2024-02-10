Şaban ayında hangi olaylar gerçekleşti? Şaban ayının ilk 10 gün zikirleri nelerdir? Üç aylar takvimi

Şaban ayında gerçekleşen bazı olaylar

1-Orucun Farz Kılınması

Hicretin 2. yılı Şaban ayında farz kılınan Ramazan orucudur. Kur'an-ı Kerim'de orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin meali şöyledir:

"Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı." (Bakara Suresi, 183)

2-Ayın Yarılması Mucizesi

Ayın dolunay olduğu gece, Efendimiz müşriklerin istedikleri mucizeyi kendisine vermesini Allah Teala'dan diledi. Cebrail aleyhi's-selam inip, Allah'ın duasını kabul ettiğini O'na duyurunca, O da Mekkelilere haber verdi. Müşrikler ayın on dördüncü gecesinde ayın ikiye ayrıldığını gördüler.

3-Kıblenin Değişimi

Medine'ye hicretin 17. ayında, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru çevrildiğini bildiren ayet-i kerime nazil oldu:

"Yüzünün sık sık semaya çevrildiğini, muhakkak ki Biz görüyoruz. Seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin..." (Bakara Suresi, 144)

Şaban ayı ilk 10 gün zikirleri

1. gün

-ESTAĞFIRULLAH EL AZİM

Anlamı= Şânı pek yüce olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum.

2. gün

-LA İLÂHE İLLALLAH

Anlamı= Allah'tan başka ilah yoktur.

3. gün

-SÜBHÂNALLÂHİ VE Bİ-HAMDİHİ

Anlamı= Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim.

4. gün

-ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

Anlamı= Allah'ım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle.

5. gün

-LA HAVLE VE LA KUVVETE İLLA BİLLÂH

Anlamı= Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur.

6. gün

-LA İLÂHE İLLALLÂHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBIN

Anlamı= Mülk sahibi Melik, hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.

7. gün

-LA İLÂHE İLLALLAHU VAHDEHÚ LÂ ŞERÎKE LEH, LEHÜL MÜLKÜ VE LEHU'L HAMDÜ VE HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY'İN KADIR

Anlamı= Bir ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nadır, O'nun her şeye gücü yeter. Ondan başka güç ve kuvvet yoktur. O'ndan başka hak ilah yoktur.

8. gün

-SÜBHANALLÂHİ VELHAMDULILLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER

Anlamı= Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür.

9. gün

-SÜBHÂNALLÂHİ VE Bİ-HAMDİHİ SÜBHANALLAHİL AZİM

Anlamı= Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim.

10. gün

-ELHAMDULILLAH

Anlamı= Hamd Allah'a mahsustur; Allah'a hamdolsun, şükürler olsun.

2024 üç aylar takvimi

-11 Ocak Regaib Kandili

-12 Ocak Recep Ayı

-6 Şubat Miraç Kandili

-11 Şubat Şaban Ayı

-24 Şubat Berat Kandili

-11 Mart Ramazan Ayı

-5 Nisan Kadir Gecesi

-9 Nisan Arefe Günü

-10 Nisan Ramazan Bayramı