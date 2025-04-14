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Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında tır alev aldı!

Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında bir tünelde tırda yangın çıktı. Yangın uzun müdahalelerin ardından sündürüldü. Havalimanına giden yolda trafik kilitlenirken, yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında tır alev aldı!
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Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında bir tünelde tır alev aldı. Havalimanına giden tünelde çıkan yangın trafiği kilitledi. Sürücüler kontak kapattı. 

Yangın İstanbul'da TEM- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde meydana geldi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yangın, paniğe neden olurken, yaşanan patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın tırın kupa kısmında başladı

Olay, Pendik Tersane Kavşağı TEM Bağlantı Yolu üzerinde bulunan tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içerisinde seyir halinde olan bir tırın kupa kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden tır şoförü, tır yüklü aracı yol kenarına çekerek hızla dışarı çıktı. Kısa sürede tırın kupa kısmı alevlere teslim oldu.

Ekipler sevk edildi

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 12 araç ve 25 itfaiye personeli ile yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tır kullanılamaz hale geldi

Öte yandan, yangın sırasında yaşanan patlama, tünel içindeki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle kısa süreli panik yaşanırken, tünelde yoğun trafik oluştu. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken, alev alev yanan tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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