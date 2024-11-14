Sağanak yağış geliyor! Donacağız.. Tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı, İç Anadolu'nun iç ve doğusu ile Doğu Karadeniz çok bulutlu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu geçecek.

Hafta sonunda hava nasıl olacak?

Hafta sonu ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle sağanak, kıyı Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşecek

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren yağışla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.