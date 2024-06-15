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Sağlık Bakanı Koca'dan 'kurban eti' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek gerektiğini belirterek, "Sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'kurban eti' uyarısı
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Koca, Kurban Bayramı'nda et tüketimine ilişkin uyarılarda bulundu. Koca sosyal medya paylaşımında Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan'ın, kurban eti tüketimiyle ilgili bilgilendirmelerine yer verdi:

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir."

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