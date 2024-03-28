Sağlık bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Nihai liste nasıl sorgulanıyor?
İŞKUR üzerinden yapılacak kura ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak 8 bin personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurasının ne zaman olacağı merak ediliyor. Sağlık bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Nihai liste nasıl sorgulanıyor? İşte detaylar...
Sağlık bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı yapacak. Çeşitli kadrolardan yapılacak alımlar için kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00’da başlayacak ve saat 18:00’de sona erecek.
Nihai liste nasıl sorgulanıyor?
Nihai listeler, adaylar tarafından İŞKUR internet sayfası aracılığıyla görüntülenebilecek.
Adaylar İŞKUR bilgileri ile bireysel giriş yaptıktan sonra “İş Başvurularım” alanında yer alan “Nihai Aday Listeleri” bağlantısındaki listeden detaylara ulaşabilecek.