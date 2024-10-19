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Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken görevden alma

Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar Türkiye'nin kanını dondururken  Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bakanlıkta bir genel müdür görevden alındı.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken görevden alma
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112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan çetesi' hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu gelişmeler yaşanırken Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken bir görevden alma gerçekleşti.

Sağlık Yatirimlari Genel Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Uçan'ın yerine Mehmet Fidan atandı.

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