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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Sıla bebek' açıklaması: Mutlaka hesap verecekler

Sağlık Bakanlığı'ndan Sıla bebek'in ölümüne ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, "Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" dedi.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Sıla bebek' açıklaması: Mutlaka hesap verecekler
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Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkan Sıla bebek yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığıca Sıla'nın ölümüne ilişkin açıklama yapılarak, "Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" denildi.

"Adalet önünde hesap verecekler"

Bakanlıkça yapılan açıklamada, "Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 30 gündür Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında olan Sıla Yeniçeri kızımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Sıla kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" denildi.

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