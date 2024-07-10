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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın çıktı

Üsküdar'daki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı.

Haber Merkezi
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın çıktı
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Yangın, saat 13.00 sıralarında, Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binada çıktı. İddiaya göre; binadaki tadilat sırasında, çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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