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Sağlık ocağı ve hastane randevuları ücretli mi olacak? Açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 Ocak itibarıyla sağlık ocağından ve hastanelerden randevu almak isteyen Türk vatandaşlarının ücret ödeyeceği iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi
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Sağlık ocağı ve hastane randevuları ücretli mi olacak? Açıklama geldi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık ocağından randevu almanın 99 TL, devlet hastanesinden randevu almanın ise 199 TL olacağı yönündeki iddialar hatırlatıldı.

Açıklamada, bu iddianın doğru olmadığı, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir düzenlemesi bulunmadığı vurgulandı.

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