Sahte çeyrek altın nasıl anlaşılır?

Türkiye'de son günlerde sahte çeyrek altınları satmaya çalışırken yakalanan kişilerin haberleri gündem oldu. Dolandırıcılar bazen kuyumcuların bile anlayamayacağı şekilde sahte çeyrek altınları üretiyor.

Peki altın alırken bu dolandırıcıların tuzaklarına düşmemek için ne yapmak gerek?

Altını test etmenin birçok yöntemi var.

Gözle kontrol edildiğinde altının imal yeri, kim tarafından imal edildiği ayarı gibi işaretler bulunabilir, altının aşınmamış olması gerekir. Sahte ürünlerde solma, silinme gibi olaylar yaşanabilir.

Mıknatıs testi ile sahte altın nasıl anlaşılır?

Güçlü bir mıknatısa altını test etmek de mümkündür. Altını mıknatıs çekmez, çekiyorsa bu başka bir maddeyle karıştırılmıştır, sahtedir.

Ses testini kuyumcudan çıkmadan mutlaka yapın

Çeyrek altını satın aldığınız kuyumcu tezgahına 10-20 cm yüksekten bırakın. Eğer sekiyor ve tok bir ses bırakıyorsa sahte değildir. Sahte altın cam tezgahta sekmeyip, tiz bir sese sahiptir.

Ayrıca sahte altını üzerine nitrik asit damlatıp ayırt etmek mümkündür. Gerçek altın hiçbir tepkime vermez.