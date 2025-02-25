"Sahte diploma” soruşturması | İmamoğlu'nun avukatları: "Hileli veya hukuka aykırı davranışı yok"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan diploma soruşturmasıyla ilgili bugün açıklama yapılacağı duyurulmuştu.

İmamoğlu'nun avukatları Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan, diploma soruşturmasıyla ilgili açıklama yapıyor.

"Geçişinde, not ortalamasında bir sorun yok"

Prof. Dr. Adem Sözüer'in yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Geçişinde bir sorun yok. O zamanki mevzuat için bir sorun yok. Çalışkan öğrenciler için bu hak tanınıyor. Komisyonlar karar veriyor. Orada da bir sorun yok. Not ortalamasına da bakılıyor, orada da sorun yok. Başvuruda da koşullarda da sorun yok. İlan açılmış başvurmuş, derslerini verip mezun olmuş. Bu nasıl ceza hukuku meselesi yapılıyor?

Başvuruda, koşullarda geçişte bir sorun yok. Ekrem Bey, fakülteye girmiş dersleri almış mezun olmuş. o zaman nasıl bir soruşturma açılıyor? O zaman nasıl bir soruşturma yapılıyor? Yine bir olmayan kanun uygulamasıyla karşı karşıya mıyız? "

"Yatay geçişi onaylanmış"

Mehmet Pehlivan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"5 Eylül 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne giriyor. 1990'da Milliyet Gazetesi'nde üniversitelerin yatay geçiş ilanları veriyor. İlanda, 1990-91 eğitim-öğretim yılında yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilere dair koşullar veriliyor. İlanda İstanbul Üniversitesi de var ve Ekrem Bey başvuruyor.

"Tüm kriterler tutuyor"

Birinci kriter, başvurunun 14 Eylül 1990 tarihine kadar yapılması. İmamoğlu'nun başvuru tarihi 29 Ağustos 1990. İlk kriter tutuyor.

İkinci kriter, öğrencinin okuduğu kurumlarda sınavları başarıyla geçmesi. Transkripte İmamoğlu'nun tüm dersleri geçtiği belirtiliyor.

Üçüncü kriterde not ortalamasının 60 olması gerekiyor.

Başvuru tarihi, öğrencinin okuduğu üniversitedeki bütün sınavları başarmış olması ve not ortalamasının en az 60 olması gerektiğine dair bütün kriterleri karşılıyor.

Sayın İmamoğlu'nun yatay geçiş için not ortalaması 1988 güz döneminde girdiği, 1990 yaz döneminde ayrıldığı not ortalaması 4 üzerinden 2,5 yani 62,5...

İstanbul Üniversitesi bu kriterleri kafasına göre koymuyor. Bu kriterler tüm üniversitelere geçişte aynı. Hem belgeli hem de yasal bir yatay geçiş.

"Okul takımında kalecilik yaptığını herkes biliyor"

Başvurular üzerine fakültede yatay geçiş komisyonu kuruluyor. Yatay geçiş komisyonu, geçişin kabulünü yönetim kuruluna öneriyor. 12 Eylül 1990'da İstanbul Üniversitesi Yönetim kurulu toplanıyor ve aralarında Sayın İmamoğlu'nun da bulunduğu yatay geçişler onaylanıyor ve resmiyet kazanıyor. Komisyonun önerisi üzerine kabulü 51 kişi için yönetim kurulu veriyor. İmamoğlu 2 Ekim 1990'da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kayıt oluyor ve 2. sınıf talebesi olarak başlıyor. Okul takımında kalecilik yaptığını da arkadaşları olduğunu da herkes biliyor. Bu alan bazıları için gizemli olsa da sayın İmamoğlu için böyle bir gizem yok.

"Girne'de de İngilizce İşletme okuyordu"

İstanbul Üniversitesi'ne geçmek isteyen 51 öğrencinin dosyası, yönetim kurulu tarafından inceleniyor. Yatay geçiş komisyonu kuruluyor. Bu komisyon, ön inceleme yapıyor. İmamoğlu ile verilen kararda, komisyon oy birliğiyle yatay geçişin kabulünü yönetim kuruluna öneriyor. Daha sonra yönetim kurulu toplanıyor. Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrencilerin yatay geçişi onaylanıyor. Yatay geçişe onay vermekle yetkili tek makam olan yönetim kurulu kararıyla İmamoğlu'nun geçişi resmiyet kazanıyor. İÜ Rektörü ya da dekanı değil karar veren; her üniversitede olduğu gibi kararı yönetim kurulu verdi. Yine bir kişi için değil, 51 kişi için bu karar veriliyor.

İmamoğlu, 2 Ekim 1990 tarihinde de üniversiteye kaydını yaptırıyor. İmamoğlu, Girne'de İngilizce İşletme okuyordu, mühendislikten geçtiği iddiası da doğru değil.

Bir gazeteci de İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörüyle 3 kez görüştü diye bir iddiada bulundu. Basın danışmanından bu bilgiyi teyit etmek kolaydı. Bir telefon açıp sormak yerine, birbirini hiç tanımayan iki kişinin gece yarısı buluştuğu iddia edildi. Hukuki haklarımızı kullanacağız.

ÖSYM puanıyla ilgili de spekülasyon var. İmamoğlu'nun puanı tutmadığı halde yatay geçiş yaptığı iddiası var. Yatay geçiş başvuru şartlarında puan kriteri bulunmuyor. Yatay geçiş için ÖYS puanı şartı aranmaması her başvuran için geçerlidir. Bu yönetmeliği hazırlayan İmamoğlu değil, puan tartışması abesle iştigaldir.

YÖK tarafından İmamoğlu ile ilgili hazırlanan bir rapor da vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle hazırlanan YÖK raporu, şunun altını çiziyor: İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem itibarıyla yatay geçişe ilişkin tüm şartları taşıdığı belirtiliyor. YÖK, iddia edildiği gibi 'not ortalaması yetmiyor, ÖYS puanı yetmiyor' demiyor, yatay geçiş şartlarını sağlıyor diye rapor veriyor.

"YÖK, hazırladığı raporda İmamoğlu aleyhine hangi veriyi ortaya koyuyor?"

YÖK, hazırladığı raporda İmamoğlu aleyhine hangi veriyi ortaya koyuyor? 18 Kasım 1991 tarihli YÖK yönetim kurulu kararına göre Girne Amerikan Üniersitesi YÖK tarafından tanınıyor ama Girne'deki kampüs tanınmıyor. İşin bam teli burası. Bir yatay geçiş işleminin hukuka uygun olup olmadığı, geçişin yapıldığı dönemdeki yasal mevzuat ile belirlenir.

Sayın İmamığlu'nun yatay geçiş başvurusu Ağustos 1990'da. Yani YÖK'ün istismar edilen raporundan 1.5 sene önce. O dönem için tanınırlık ve denklik şartı getirilmiş değildir. Mevzuatta da buna dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle tanınırlık şartı aranması hukuken mümkün değildir. YÖK'ün tanıma ve denklik kuralı 1996'da getirilmiştir. 6 yıl sonra getirilen kuralı geriye yürütmek hukuken mümkün değildir."

"Hileli veya hukuka aykırı bir davranışı yok"

Daha sonra tekrar sözü alan Prof. Dr. Adem Sözüer, şöyle konuştu:

"Belgelerin gerçekliği konusunda bir tartışma yok. İmamoğlu'nun hileli veya hukuka aykırı bir davranışı yok. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nu neden ifadeye davet ettiği yazmıyor. Normalde kanuna göre neyle suçlandığınız yazar. Burada yürütülen bir soruşturma deniyor. Bir fiil söylenmesi lazım ama anlaşılan bir suç tespit edilememiş. Böyle hukuka uygun işlemleri sorgulama yeri değildir savcılık."