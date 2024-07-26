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Sakarya'da 3 ilçede denize girişler yasaklandı

Sakarya genelinde yer yer sağanak etkili olmaya başladı. Sakarya'da 3 ilçede denize gerişler yasaklandı

Haber Merkezi
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Sakarya'da 3 ilçede denize girişler yasaklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarları sonrasında Sakarya genelinde yer yer sağanak etkili olmaya başladı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yasaklandı

Bu çerçevede Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bir gün yasaklandı.

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