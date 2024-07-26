Sakarya'da 3 ilçede denize girişler yasaklandı
Sakarya genelinde yer yer sağanak etkili olmaya başladı. Sakarya'da 3 ilçede denize gerişler yasaklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarları sonrasında Sakarya genelinde yer yer sağanak etkili olmaya başladı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle yasaklandı
Bu çerçevede Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bir gün yasaklandı.
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