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Sakarya'da trafik denetimlerinde 683 araç trafikten men edildi

Sakarya'da şubat ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 683 araç trafikten men edilirken, 180 sürücünün ehliyetine el konuldu. Denetimlerde toplam 48 bin 400 araç kontrol edildi ve 455 trafik kazası meydana geldi.

Haber Merkezi
İHA
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Sakarya'da trafik denetimlerinde 683 araç trafikten men edildi
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Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 683 araç trafikten men edilirken, 180 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için gerçekleştirdiği denetimler sonucunda şubat ayında 48 bin 400 araç kontrol edildi.

683 araç, sürücü ve araç kusurlarından dolayı trafikten men edilirken, 180 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle şubat ayında 247 maddi hasarlı ve 208 yaralanmalı olmak üzere 455 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 283 kişi yaralandı.

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