Sandık başında kalp krizi geçiren Bilge öğretmen hayatını kaybetti
Balıkesir’in Edremit ilçesinde seçimde görevli olduğu sandık başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti.
İHA
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Altınoluk Niyazi Eroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan ve dün sandık başkanlığı görevi esnasında fenalaşarak kalp krizi geçiren Bilge Duman (47), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bilge öğretmenin vefatı meslektaşlarını hüzne boğarken, cenazesinin yarın Manisa’da toprağa verileceği öğrenildi.